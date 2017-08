Obama bricht mit Anti-Rassismus-Botschaft Twitter-Rekord

Das von Obama am Wochenende über den Kurzbotschaftendienst verbreitete "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder seiner Religion" wurde bis Mittwochmittag (Schweizer Zeit) 3,1 Millionen Mal geliked und 1,3 Millionen Mal weiterverbreitet, wie das Unternehmen mitteilte. Damit habe der Vorgänger von Donald Trump den beliebtesten Tweet der Geschichte geschaffen.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm