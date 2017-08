Spotify kündigt Lokalisierung seines Schweizer Angebots an

Geplant sind laut einer IFPI-Medienmitteilung vom Montag zunächst vier spezielle Playlisten für die Schweiz. In den Playlisten "Top Hits Schweiz" und "New Music Friday Schweiz" werden Schweizer und internationale Künstler gemischt vertreten sein. "Schwiiz Rap" widmet sich dem deutschsprachigen Hip-Hop aus der Schweiz. In "Swiss Made" finden sich Schweizer Künstler genre- und sprachübergreifend.

Laut IFPI-Geschäftsführer Lorenz Haas handelt es sich um einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten für lokale und regionale Musik im Streamingsegment.

Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz der Schweizer Musiklabels mit Tonträgern im Streamingsegment rund 23 Millionen Franken. Das entspricht gemäss dem Verband IFPI Schweiz 27 Prozent des Gesamtumsatzes.