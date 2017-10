13. Keschtenedaag im Tierpark Lange Erlen am 4. Oktober 2017

Kinder können ihre gesammelten Keschtene in den Tierpark auf das Areal des neuen Betriebshofes bringen. Pro Kilo Keschtene vergütet der Park zwanzig Rappen. Die Auszahlung erfolgt ausschliesslich am Keschtenedaag, eine Vergütung an anderen Tagen ist nicht möglich. Die Lieferung ist auf 200 Kilogramm pro Kind beschränkt.

Jedes Kind erhält zudem süssen Most und ein feines Biberli mit einem herzlichen Dank des Tierparks.

Wo: Tierpark Lange Erlen, Erlenparkweg 110, 4058 Basel

Wann: 10 - 12 und 14 - 16 Uhr