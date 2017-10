Buchtipp: «Aventurine»

Aventurine, das junge Drachenmädchen, lebt mit seiner Familie in der Höhle und vertreibt sich die Zeit mit Lesen. Aber ihr ist langweilig, und sie möchte nicht warten, bis sie 30 Jahre alt ist und endlich die Höhle zum Jagen verlassen darf, wie die Grossen. Sie will bewiesen, dass sie alt genug ist und verlässt eines Tages einfach ihr Zuhause. Auf ihrem Weg begegnet sie einem Menschen - zufällig einem Magier -, der sie kurzerhand in ein Menschenkind verwandelt. Nun ist sie dieser Welt schutzlos ausgeliefert und muss sich alleine durchschlagen. Aber Aventurine macht ihren Weg und findet etwas, das ihr noch besser schmeckt als Feuerspeien: Schokolade!

Bild: orell füssli

320 Seiten

Autorin: Stephanie Burgis

Altersempfehlung: Jungs und Mädchen zwischen 9 und 12, die Drachen und Fantasy gern haben. Passt auch für Buben.

