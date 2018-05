Der FC Basel lockt weiterhin die meisten Zuschauer an

Auch den Rekordwert sicherte sich der Vize-Meister. Den Spitzenkampf gegen YB in der 14. Runde besuchten 32'456 Fans. Diesen Wert kann YB gar nicht erreichen. Das Stade de Suisse wird bei 31'120 verkauften Karten als ausverkauft vermeldet.

Mehr als 2 Millionen Zuschauer in der Super League

Erstmals seit der Saison 2012/13 stiegen die Zuschauerzahlen in den Stadien der Raiffeisen Super League (RSL) wieder auf eine Marke über 11'000. Mit 2'012'599 Eintritten in die Stadien der 10 Klubs wurde die Schallmauer von 2 Millionen zum dritten Mal in der Geschichte der Super League übertroffen. Der Schnitt von 11'181 ist der viertbeste Wert seit der Saison 2003/04; er liegt 12,5 Prozent über dem Vorjahr (9'944).

Nicht weniger als sechs der zehn RSL-Klubs vermeldeten höhere Zuschauerzahlen als in der letzten Saison. Die grösste Steigerung verzeichnete der neue Schweizer Meister BSC Young Boys (+4542), der mit einem Schnitt von 21'973 Fans pro Spiel den zweitbesten Wert der Klubgeschichte erreichte (Rekord 2009/10 mit 22'652). Auch der Grasshopper Club Zürich (+2006), der FC Zürich (+1'024 im Vergleich zur vergangenen BCL-Saison), der FC Sion (+750), der FC Thun (+503) und der FC St. Gallen (+81) freuten sich über höhere Besucherzahlen.