Der FCB vor der englischen Woche: Raphael Wicky will endlich Tore sehen

Es sieht nicht rosig aus: Der FC Basel holt sich mit Mühe die nötigen Punkte, wenn überhaupt. Dazu kommt, dass dem FC Basel für das nächste Spiel zwei Innenverteidiger fehlen werden. Suchy und Balanta sind beide für das Spiel gegen St. Gallen gesperrt. «Michael Lang wird einspringen», sagt Raphael Wicky heute Mittag im Medienzentrum des St. Jakob Park. «Ich bin überzeugt, dass er einen guten Match machen und der Mannschaft helfen wird.» Serey Die ist ebenfalls gesperrt und Germano Vailati steht noch immer nicht zur Verfügung. Nach seinem dummen Foul in Chiasso, die ihm die rote Karte einbrachte, wird Eder Balanta intern noch eine Strafe erhalten. Wie genau diese aussieht, verrät der Cheftrainer nicht.

Gut gestartet, aber nicht getroffen

Hilfe hat die Mannschaft nötig, so scheint es. Der FC Basel habe ganz klar zu wenig Punkte, räumt der Cheftrainer ein. «Wir sind zu verspielt, zu wenig konkret und zu wenig entschlossen», so Raphel Wicky weiter. Doch trotz der Kritik findet er auch lobende Worte. «Gut hat mir gefallen, dass die Mannschaft sehr gut in die Matches gestartet ist, wir hatten immer Torchancen», lobt Raphael Wicky. Aber eben, nur Chancen reichen nicht aus. «Wir müssen noch entschlossener sein, den Ball ins Goal zu schiessen», erklärt Raphel Wicky und bedingt sich Zeit aus. Die jungen Spieler müssten noch an sich arbeiten. Konkret spricht er Stürmer Kevin Bua an, der für Wicky oft vor dem Tor noch einen Pass zu viel spielte. Aber auch Renato Steffen könne im gegnerischen Strafraum noch konsequenter agieren.

Die Sonne geht wieder auf

Persönlich durchlebte Raphael Wicky die intensivsten Wochen seiner Trainerkarriere. «Die Niederlage gegen Lausanne hat sehr weh getan», blickt der Cheftrainer zurück. «Aber der nächste Tag beginnt, die Sonne geht auf und man steht wieder vor der Mannschaft.» Wicky ist sicher, dass der Knopf aufgehen wird und die endlich die Tore fallen werden. Das Programm ist intensiv, so wird der FCB innerhalb einer Woche drei Spiele bestreiten: Morgen auswärts gegen St. Gallen, am Samstag zuhause das Derby gegen den wiedererstarkten FC Zürich und schon am Mittwoch folgt das erste Heimspiel in der Champions League gegen Benefica. Genug Gelegenheiten Tore zu schiessen also.

