FCB bietet für kommende Vorrunde Halbjahreskarten an

Nach dem Abschluss der Saison 2017/2018 vom letzten Wochenende blickt der FC Basel 1893 bereits wieder freudig und erfolgshungrig in die kommende Spielzeit 2018/2019. Ganz im Sinne von «zämme stark» hofft der FCB dabei auf die grösstmögliche sowie regelmässige Unterstützung seiner Fans und bietet darum per sofort – anders als in vergangenen Jahren – Halbjahreskarten für die Heimspiele der Raiffeisen Super League an.

Alle für den St. Jakob-Park verfügbaren Halbjahreskarten sind ab sofort direkt im Onlineticketing buchbar oder können selbstverständlich auch direkt am Ticketschalter im Fanshop beim Stadion gekauft werden. Für diese Halbjahreskarten gelten dieselben Vorbezugsrechte für Spiele in internationalen Wettbewerben wie teilweise auch in möglichen Heimspielen des Schweizer Cup wie bei den bestehenden Jahreskarten.

Der FCB freut sich schon jetzt auf eine weitere Saison mit toller Unterstützung und fantastischer Stimmung im St. Jakob-Park. Die 1. Mannschaft und der gesamte Club werden alles daran setzen, in der zweiten Hälfte des Juli 2018 bereit zu sein, wenn es in der Meisterschaft (21./22. Juli 2018) und kurz drauf auch in der Qualifikation zur UEFA Champions League bereits wieder losgeht.

Hinweis: Der Kauf einer Halbjahreskarte zum jetzigen Zeitpunkt berechtigt nicht zur Teilnahme an der grossen Jahreskarten-Treueaktion vom vergangenen Februar.