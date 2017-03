Kevin Bua, Mittelfeldspieler des FC Basel 1893, zog sich in der vergangenen Woche im Training ohne Einwirkungen eines Mitspielers einen Aussenbandriss am linken Knie zu. Das haben die medizinischen Untersuchungen in den Folgetagen nach dem Vorfall ergeben – damit dürfte der 23-Jährige für den Rest der Saison ausfallen.