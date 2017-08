Nach dem Match am Sonntag, heisst es: Alles Gute, Matías

Mit Matías Delgado verliess am 30. Juli 2017 ein Grosser des FC Basel die Bühne des Fussballs. Der Liebling der Basler Fans wird am Sonntag, 20. August 2017, im Anschluss an das Spiel des FC Basel gegen den FC Lugano offiziell verabschiedet. Zu Ehren seiner ehemaligen Rückennummer «10» gibt die Vereinsführung allen Zuschauern 10 Prozent Rabatt auf die Match-Tickets.

Die Verabschiedung unseres Captains, Matías Delgado, findet am 20.8.17, im Anschluss an das Heimspiel gegen Lugano, statt!#FCBasel1893pic.twitter.com/yInIW3sYN2 — FC Basel 1893 (@FC_Basel) 9. August 2017

Zehn glückliche Fans dürfen gar auf dem Rasen im Spalier stehen. Der FC Basel hat die begehrten Plätze verlost.

Der sympathische Argentinier schlug im Jahr 2003 zum ersten Mal seine Zelte in Basel auf. Nach seinem Wechsel 2006 zu Besiktas Istanbul, kehrte Delgado, mit einer Zwischenstation in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 2013 wieder zum FC Basel zurück. In insgesamt 253 Spielen (194 Super League, 22 Schweizer Cup, 19 Europa League, 18 Champions League) für den FCB erzielte der ehemalige Captain 70 Tore.

Die Verabschiedung mit Bild wird im Anschluss an das Heimspiel live auf barfi.ch übertragen. Jakob Gubler und Pascal Flury kommentieren den Match live auf barfi.ch, ab 16 Uhr.