Weiterverkauf? Gerüchteküche um Dimitri Oberlin

Laut aktuellen Medienberichten informieren italienische und portugiesische Quellen über das Interesse von Schalke an dem 20-Jährigen Mittelstürmer Dimitri Oberlin, der zurzeit für den FC Basel spielt. Oberlins Beratern hätten bereits geäussert, dass ein Abschied im Bereich des Möglichen liege, heisst es in den Berichten weiter. Ausser Schalke seien zudem auch Benefica Lissabon, AC Mailand und Olympique Marseille an Oberlin interessiert.