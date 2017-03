Das war der Fasnachts-Zyschdig: Frech, jung und endlich trocken

Manche sollen ja nur Fasnacht machen wegen des Dienstags. Der Tag atmet puren Zauber. Am Morgen erwacht die Stadt langsam, irgendwo pfeift es, ein paar Ruesser und die sanfte Erregung, dass nach dem Morgestraich mit ausgeschlafenem Kopf alles noch viel besser wird als es ohnehin schon ist.

Und tatsächlich. Die Stadt war voll. Randvoll mit Kindern, die sich der Magie ihres Kostüms ergaben, mit Räppli bepackt auf Zivilisten losgingen, besonders geeicht darauf, diejenigen zu erwischen, die keine Blaggedde tragen. So wollen es die ungeschriebenen Regeln: Aktive Fasnächtler, also Larventräger, und diejenigen mit Plaketten geniessen kleine räpplifreie Privilegien. Wer füdleblutt, also ohne gehörigen Fasnachtsschmuck, antritt, der wird vor nichts verschont.

Zu viel ist an diesem einen Tag los, um es kurz zusammenfassen zu können. Deshalb haben wir unseren Live-Ticker erstellt, der die perfekte Nachlese für diesen grossartigen Fasnachts-Zyschdig bietet. Ob Guggenkonzert, schwelgende, ruessende, räpplischleudernde Züge und Zyygli: Dieser Tag ist die Kulmination alles fasnächtlichen in dieser Stadt. Bis weit, weit in den Mittwoch hinein.