Der Fasnachts-Dienstag live: Jetzt rollen die Guggen an

Dieser Tag ist voller Highlights, Kreativität, Wogen aus Trommelstreichen und überhaupt: Die Stadt ist ein Klangkörper. Am Fasnachtsdienstag toben sich alle in Freiheit aus, ohne Cortège-Programm, ohne allzu grosse Verpflichtungen. Und am Abend dann: Die Guggen und ihre Konzerte. Ein gigantischer Event mitten im Schosse Frau Fasnachts.

Vorher aber übernehmen noch die Binggis: An der Kinderfasnacht strömen sie heute Nachmittag in Scharen in die Innenstadt. Daneben flanieren Zuschauer und Fasnächtler gleichermassen durch die Ladärne-Ausstellung auf dem Münsterplatz und die Ausstellung der imposanten Wagen auf dem Kasernenareal.

Barfi.ch begibt sich auch heute auf die Reise durch die wilde, vibrierende Fasnachtsstadt und tickert live: