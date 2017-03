Schnitzelbängg 2017: «Vo Beiz zu Beiz mit Tempo drissig»

«Mängsmool griegsch du, maint mi Schatz, E Lacher fir d Pointe im letschte Satz. Lache d Lyt vo Aafang aa wie bleed, denn ischs e Schneider-Ammann Reed», singt der Bangg «Bildsteerig» im Löwenzorn und erntet prompt Gelächter. Am Montagabend ist das Gedränge in den Beizen gross. Das schlechte Wetter treibt das Publikum hinein und beschert den Schnitzelbängglern, wo sich auch hinkommen ein volles Haus. Schweissgebadet hetzen die Bänggler von Beiz zu Beiz und schliesslich von Keller zu Keller. Bissig und poetisch und – wenn man das sagen darf – gar ein bisschen wie Literaturnobelpreisträger Bob Dylan geben sich die «Dreytagesfliege»: Im Löwenzorn sitzen die Verse präzise und der kürzeste, der sich an den sagenumwobenen Tweets des amerikanischen Präsidenten orientiert, sorgt für Gelächter und zeigt gleichzeitig die Freiheit des Schnitzelbanggs auf.

Der Bangg «Hanslimaa» wird im Löwenzorn mit Vorschusslorbeeren begrüsst und legt gleich mit Baudirektor Hanspeter Wessels los: «Dr Wessel macht mi nundefahne hässig mit Verkehrsschikane, jetzt muss I seckle – äs macht mi schissig – vo Beiz zu Beiz mit Tempo drissig.» Der Bangg «Pere Fyss» beginnt mit den Blaggede und schiesst sich dann auf den ehemaligen Regierungspräsidenten Guy Morin ein: «Dr Morin Guy het nie viel gschafft, jetzt voht är uffs Mool aa. Bis jetzt hüt hän mir kai Ahnhig ghaa, dass dä Maa au schaffe kaa, bi dr Kaserne packt är a und zwor mit aller Kraft. Är hofft, dass är eimol im Läbe dr Durchbruch schafft.»

Ein Pfeil in Richtung Baselbiet darf natürlich auch nicht fehlen und sorgt für Lacher. «E jede muess si Scheff begriesse, äs herrscht e Handschlagpflicht, und wenn ain nit mache wot denn schleppt me ihn vor Gricht. Vor langer Zyt het ain au in unsere Lande, im Schef nit Griezi gsait und so isch d Schwiiz entstande.» Genau, damit ist die Legende von Wilhelm Tell gemeint, der seinen Hut nicht vor dem Vogt Gessler zog.

Aber schon geht's für die Bängge weiter in die nächste Beiz, den nächsten Keller. Es muss ja nicht immer mit «Tempo drissig» sein.

