Basel-Stadt: Wenig Mängel bei Fertigteigen

In neun verschiedenen Geschäften im Kanton Basel-Stadt wurden Blätterteige, Pizzateige, Weihnachtskeksteige, Kuchenteige, Strudelteige und Yufkateige erhoben. Die Lebensmittel wurden mehrheitlich in der Schweiz hergestellt.

Bezüglich der Kennzeichnung mussten drei Proben beanstandet werden. Gerügt wurden die fehlende Hervorhebung von Allergenen in der Zutatenliste, die mangelhafte Nährwertkennzeichnung sowie die schlechte Lesbarkeit der Deklaration.

Die Allergene Soja, Lupinen, Sesam, Mandel, Haselnuss, Walnuss, Erdnuss, Pistazie, Cashew-nuss, Milch und Ei konnten in grösseren Mengen nur in den Proben mit entsprechender Deklaration oder dann höchstens in Spuren bei Produkten ohne Hinweis auf diese Allergene nachgewiesen werden. In den Produkten mit der Auslobung «glutenfrei» konnte kein Gluten nachgewiesen werden. Bezüglich allergenen Zutaten war keine Probe zu beanstanden.

Die Kennzeichnung von Fertigteigprodukten werden wir auch künftig im Auge behalten.

