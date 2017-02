Zutaten

1 Kuchenteig

Füllung

200g Gruyère

100g Emmentaler

1 EL Mehl

1.8 dl Rahm

2 dl Milch

2 Eier

0.5 TL Salz

Wenig Muskat und Pfeffer zum Würzen

Und so wird's gemacht:Alle Zutaten für die Füllung zusammen mischen. Den Kuchenteig in einer Blechform mit 28 cm Ø auslegen. Die Füllung in die ausgelegte Blechform beigeben und bei 220 Grad rund 30 Minuten backen.