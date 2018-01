400'000 Kinder im Kongo vom Hungertod bedroht

"Sie werden vermutlich sterben", es sei denn, sie bekämen rasch Nahrungsmittelhilfen und gesundheitliche Unterstützung, warnte Unicef-Vertreter im Kongo, Tajudeen Oyewale, am Mittwoch.

"Die Zeit, im Kongo noch Hunderttausende Menschenleben zu retten, läuft ab", warnten Unicef, das Welternährungsprogramm (WFP) und die Uno-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) in einem gemeinsamen Appell.

In Folge des 2016 ausgebrochenen Konflikts in der zentralen Region sei die Landwirtschaft zusammengebrochen. Nun bräuchten rund 3,2 Millionen Menschen Nahrungsmittelhilfe, derzeit könne aber wegen fehlender Finanzmittel nur 400'000 davon geholfen werden, erklärte die Uno-Organisation. Mehr als 750'000 Menschen seien in Folge des Konflikts nach wie vor Binnenflüchtlinge.

Die Regierung der Demokratischen Republik Kondo und die internationale Gemeinschaft müssten rasch mehr Unterstützung mobilisieren, um "eine grosse Hungersnot" zu vermeiden, erklärte WFP-Landeschef Claude Jibidar. "Wenn das nicht gelingt, sofort und mit vereinten Kräften, heisst das, dass viele Menschen sterben werden."

Die Uno hatte sich bereits im Dezember mit einer drastischen Warnung an die Öffentlichkeit gewandt. Angesichts vieler Krisen weltweit liess sich jedoch für jene in Kasai offenbar kaum Unterstützung gewinnen. Die Situation im Kongo gilt bei den Uno inzwischen mit Syrien, dem Irak und dem Jemen als eine der schlimmsten humanitären Krisen.