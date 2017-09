Ansatzpunkt gegen schwere Unterzuckerungs-Krankheit entdeckt

Von 50'000 Neugeborene leidet eines am sogenannten Hyperinsulinismus. Dabei handelt es sich um eine Erbkrankheit, bei der die Bauchspeicheldrüse andauernd Insulin produziert. Weil dieses Hormon den Zuckerstoffwechsel steuert, führt die Überproduktion von Insulin zu chronischer Unterzuckerung. Und damit zu einer dauernden Unterversorgung des Gehirns, das dadurch schweren Schaden nehmen kann.

Forschende der Universität Genf haben in einem vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanzierten Projekt herausgefunden, wie eine bei Hyperinsulinismus-Patienten häufige Genmutation zu der Insulin-Überproduktion führt. Das teilte der SNF am Montag mit.

Das Team um Pierre Maechler beschreibt im Fachblatt "Human Molecular Genetics", dass die Genmutation die Struktur des sogenannten GDH-Proteins entscheidend verändert. Normalerweise steuert es die Insulin-Produktion der Bauchspeicheldrüse in Reaktion auf den Blutzuckerspiegel. In der mutierten Form ist es jedoch dauernd aktiv und gibt ständig das Signal zur Insulin-Ausschüttung.

Ständig aktiv, auch ohne Zucker

Normalerweise ändert das GDH-Protein ab einem gewissen Blutzuckerspiegel seine Form und "öffnet" sich, so dass ein "Beschleuniger"-Molekül andocken und es aktivieren kann. Erst dann gibt es das Signal zur Insulin-Produktion. Die Mutation bewirkt, dass das GDH-Protein ständig geöffnet ist und der "Beschleuniger" es andauernd aktivieren kann.

Die Menge an Zucker im Blut spielt in diesem Fall keine Rolle mehr. "Selbst wenn Patienten eine Mahlzeit zu sich nehmen, die nur Proteine enthält, wird die Insulinproduktion angekurbelt", erklärte Maechler gemäss der SNF-Mitteilung.

Die Forschenden hoffen, mit diesen Erkenntnissen den Weg für neue Behandlungsmöglichkeiten zu ebnen. Denn bisher reichen die medizinischen Massnahmen gegen Hyperinsulinismus von der Entfernung der Bauchspeicheldrüse, was zu Diabetes führt, bis zu Wirkstoffen, die die Bauchspeicheldrüsen regulieren und schwere Nebenwirkungen haben.

Den "Beschleuniger" abblocken

"Wir könnten allenfalls ein Molekül entwickeln, das den 'Beschleuniger' des GDH-Proteins hemmt, indem es den betreffenden Rezeptor am Protein belegt", sagte Maechler. Das würde die Insulinproduktion verringern und könnte damit möglicherweise die schweren Folgen der Krankheit für das Gehirn ohne schwere Nebenwirkungen verhindern.

Ein solches Medikament wäre zudem bei der Behandlung von Fettleibigkeit anwendbar, schrieb der SNF. Denn ohne Insulin im Körper nimmt man nicht an Gewicht zu. "Das wäre in ethischer Hinsicht natürlich eine grosse Herausforderung, da diese Lösung verlockend einfach erscheint", gibt Maechler zu bedenken. "Aber wir wissen, dass Diäten in bestimmten Fällen keinen Erfolg bringen und dass ein Magenbypass bei Weitem keine ungefährliche Lösung ist."