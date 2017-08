Bundesrat spart bei Spezialärzten und Spitälern 470 Millionen - auch Region Basel betroffen

Roche hat für sein MS-Medikament Ocrevus zur Behandlung der multiplen Sklerose (MS) die Zulassung in Kanada erhalten. Künftig dürfen erwachsene Patienten, die an der RRMS leiden, also an der schubförmigen Variante, mit dem Mittel behandelt werden, wie Roche am Dienstag mitteilte.