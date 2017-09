Kampf gegen Geschlechtskrankheiten wird weitergeführt

Das Programm ziele darauf ab, die Zahl der neuen Fälle dieser Krankheiten und die negativen Folgen für die infizierten Personen zu verringern, schreibt der Bundesrat. Jede einzelne Ansteckung, die verhindert werden könne, vermindere nicht nur das individuelle Leid, sondern auch hohe volkswirtschaftliche Kosten.

Die Fachleute seien mit dem 2011 lancierten Programm zufrieden. So habe sich in den letzten sechs Jahren die Zahl der neuen diagnostizierten HIV-Fälle bei rund 500 pro Jahr stabilisiert. Bei den anderen STI sei in der Schweiz wie im übrigen Europa hingegen eine Zunahme der neuen diagnostizierten Fälle zu verzeichnen.

Zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der Massnahmen während der Periode 2018 bis 2021 seien keine beantragt worden, teilte das Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) am Mittwoch auf Anfrage mit. Der Aufwand betrage jährlich rund 7,4 Millionen Franken.

Drei Interventionsachsen

Das Programm umfasst drei Interventionsachsen. Die erste Achse - mit der "Love-Live"-Kampagne als Hauptmassnahme - richtet sich an alle in der Schweiz lebenden Menschen. Als wichtiger Beitrag zur Prävention habe sie dazu beigetragen, dass sich die HIV-Epidemie nicht in der Bevölkerung ausgebreitet habe, schreibt der Bundesrat.

Die zweite Interventionsachse ziele auf jene Personen ab, die ein erhöhtes Risiko hätten, sich mit HIV oder anderen STI anzustecken. Dies betreffe insbesondere Männer, die Sex mit anderen Männern haben, Migranten aus Ländern mit generalisierter HIV-Epidemie, Sexarbeiterinnen, Strafgefangene sowie Drogensüchtige.

Die dritte Interventionsachse habe zum Ziel, dass HIV-infizierte Personen möglichst rasch diagnostiziert und behandelt würden. Dies erlaube eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands und verhindere eine weitere Verbreitung der Krankheit.

Schutzbotschaften für andere sexuell übertragbare Krankheiten waren 2011 erstmals in die Love-Life-Kampagne des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) integriert worden. Entsprechend verschwand auch "Stop Aids" aus dem Slogan der Kampagne.