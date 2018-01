Proteste in Polen gegen weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts

Landesweit sind in Polen am Mittwoch Menschen gegen eine weitere Verschärfung des restriktiven Abtreibungsrechts auf die Strasse gegangen. In der Hauptstadt Warschau protestierten rund tausend Frauenrechtlerinnen und Abtreibungsbefürworter gegen den Vorstoss eines ultrakonservativer Bündnisses, der ihnen zufolge ein vollständiges Abtreibungsverbot nach sich ziehen würde.