Besucherzahlen des Basler "Zolli" 2016 wetterbedingt tiefer

Letztes Jaguar-Männchen in El Salvador am Bein operiert

Um das Leben des letzten männlichen Jaguars in El Salvador zu verlängern, haben Tierärzte das 18-jährige Raubtier namens Greco operiert. Wegen einer Knochenentzündung sei Greco am Montag (Ortszeit) am rechten Vorderbein operiert worden, teilte der Zoo in der Hauptstadt San Salvador mit.