Bruno Leus erhält den Solothurner Kunstpreis 2017

Mit ungewisser finanzieller Zukunft ist am Sonntag die documenta 14 in Kassel zu Ende gegangen. Stadt und Organisatoren verzichteten auf eine gemeinsame Veranstaltung zum Abschluss. Denn der weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst in Kassel droht ein Millionendefizit. In den vergangenen 100 Tagen besuchten laut documenta 850'000 Besucher die Ausstellung in Nordhessen.