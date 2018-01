Erneute Prüfung der Angelegenheit Curt Glaser

Das Kunstmuseum Basel hat im Mai 1933 an einer Auktion in Berlin rund 200 Zeichnungen und druckgrafische Werke aus der Sammlung Dr. Curt Glaser erstanden. 2004 ersuchte ein amerikanisches Anwaltsbüro im Namen der Erbengemeinschaft Dr. Curt Glaser das Kunstmuseum Basel um Auskunft über zwei Lithografien von Edvard Munch. Drei Jahre später erhoben die Erben Anspruch auf alle an der Auktion erworbenen Kunstwerke, allenfalls gegen Entschädigung des damals bezahlten Kaufpreises. Das Kunstmuseum und der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt wiesen diesen Anspruch 2008 nach eingehender Prüfung zurück.

Vor kurzem ist das Anwaltsbüro, das die Erbengemeinschaft vertritt, mit dem Präsidialdepartement in Kontakt getreten. Dies wird zum Anlass genommen, die Angelegenheit Curt Glaser erneut anzuschauen. Dr. Felix Uhlmann, Präsident der Kunstkommission, und Vertreter des Kunstmuseums werden sich mit den Vertretern der Erbengemeinschaft treffen, um sie anzuhören. Parallel dazu wurde im Kunstmuseum Basel eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich in den kommenden Monaten vertieft mit der Angelegenheit auseinandersetzen wird.

Die Gespräche und die Abklärungen können mehrere Monate in Anspruch nehmen. Die Öffentlichkeit wird informiert werden, sobald substanzielle Aussagen gemacht werden können.