Fast 300'000 Besucher in "Chaplin's World" im ersten Jahr

Die Betreiber des Museums "Chaplin's World" an Charlie Chaplins letztem Wohnort Corsier-sur-Vevey VD blicken auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Fast 300'000 Besucher wurden in den elf Monaten seit der Eröffnung gezählt. Am 16. April wird gross gefeiert.