Sonnenaufgang in Berlin!

Am Sonntag lässt sich im Schaulager zeitgenau erleben, wann die ersten Sonnenstrahlen in Berlin am Horizont erscheinen und die Welt in ein sommerlich-warmes Licht tauchen. Dieses tägliche Naturereignis ist in David Claerbouts Grossprojektion Olympia(The real time disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years) zu sehen. Das jüngste Werk des Künstlers simuliert in Echtzeit den auf tausend Jahre angelegten organischen Zerfall des Berliner Olympiastadions. Das Schaulager zeigt es noch bis am 22. Oktober mit kostenlosem Eintritt.



Realität und Künstlichkeit

Die Gleichzeitigkeit zwischen dem realen Sonnenstand in Berlin und dem künstlichen in der Bilderwelt von Olympia wird dadurch erzeugt, dass der 48-jährige Belgier laufend aktuelle meteorologische Daten in sein digitales Stadion einspeist. Diese Parallelität verstärkt die eigentümliche Irritation zusätzlich, die das vordergründig echt scheinende, aber tatsächlich am Computer akribisch genau rekonstruierte Stadion bei den Betrachterinnen und Betrachtern ohnehin auslöst. Sie können in die Langsamkeit der scheinbar ereignislosen Bilderwelt von Olympia eintauchen. Diese macht das Fliessen der Zeit auf eine fast körperliche Weise spürbar.



Spektakulärer Sonnenuntergang oder helle Vollmondnacht

Damit die Besucherinnen und Besucher die Echtzeit des Werks in ihrer Unmittelbarkeit ausloten können, hat sich das Schaulager entschieden, die Arbeit auch ausserhalb der gängigen Öffnungszeiten zugänglich zu machen. Es öffnet deshalb zweimal frühmorgens und dreimal abends seine Tore. So erhalten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, mit etwas Wetterglück einen spektakulären Sonnenuntergang oder eine helle Vollmondnacht zu erleben und dabei die eigene Wahrnehmung von Zeit und Ort zu reflektieren.