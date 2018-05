US-Medien: Verhaftung von Harvey Weinstein steht bevor

"Nine Old Men" - Museum würdigt neun legendäre Disney-Zeichner

Ohne sie würde es "Schneewittchen", "Bambi" und "Das Dschungelbuch" nicht geben: Neun legendäre Zeichner - die "Nine Old Men" - haben sich für Walt Disney ins Zeug gelegt. Ihnen widmet das Disney-Museum in San Francisco nun eine grosse Schau.