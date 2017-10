Auch in diesem Jahr wird das Vorbereitungstraining «In 7 Wochen an den Basler Stadtlauf» durchgeführt. Unter fachkundiger Leitung des Laufsportvereines Basel (LSVB) jeweils am Dienstag- und am Donnerstagabend.

Trainingsstart: Dienstag, 10. Oktober 2017; Teilnahme ist ab 18 Jahren, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen unter: www.baslerstadtlauf.ch