Aus dem Riehener Gemeinderat

Fette Beute für gute Ideen: An der Preisverleihung des kantonalen Jugendprojektwettbewerbs in Laufen wurden rund 5’000 Franken an junge Projekte vergeben. Am Finalabend am 21. März im Laufener Kulturzentrum “Alts Schlachthuus” präsentierten sich neun Teams aus allen Ecken des Baselbiets.