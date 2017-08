BS und BL: Erster Schultag für hunderte von Schülerinnen und Schülern

Im Kanton Basel-Stadt besuchen heute rund 3100 Kinder zum ersten Mal in den Kindergarten oder in die Primarschule. In den fünf Gymnasien treten zum letzten Mal keine neuen Jugendlichen ein, weil die Einführung der neuen Sekundarschule erst im nächsten Jahr abgeschlossen sein wird. Im Kanton Basel-Landschaft sind heute 5‘535 SchülerInnen in die Primarstufe eingetreten; 2‘544 Jugendliche erlebten ihren ersten Tag in der Sekundarschule.