Basel kann ein Zeichen setzen: Mit Fotzelschnitte gegen den Food Waste

Jetzt blühen sie wieder, die Aktionen. Drei für eins, Superpreis und wer über die Grenze zum Einkaufen fährt, füllt sich das Auto bis zum Bersten oder jedenfalls bis ganz knapp unter die Verzollungslimite. Doch mit der Hamsterei kommt auch die Verschwendung. Fast ein Fünftel des durchschnittlichen Bebbi-Sagg ist voll mit eigentlich noch geniessbaren Speisen.

Was ist mit uns passiert? Warum werfen wir weg, was Grossmutter noch zu verkochen pflegte? Zweieinhalb Millionen Tonnen Essen landen in der ganzen Schweiz pro Jahr im Abfall. Das ist zu viel. Und zu teuer. Für den Haushalt, weil wir alles doppelt und dreifach kaufen. Für den Staat, weil das alles entsorgt werden muss. Und für die Umwelt, weil wir laufend produzieren, nur um einen Teil direkt zu entsorgen.

Uns fehlt in der Verbrauchergesellschaft nicht nur das Bewusstsein für die Verwertung, sondern mittlerweile auch das Wissen. Die Rezepte von früher sind aus der Mode gekommen, vielleicht bereitet man sie noch zu, um Kindheitserinnerungen zu pflegen. Aber anwenden? Das kann sich ändern: Jetzt, wenn der Herbst beginnt, kann jeder Haushalt ein Zeichen setzen. Und quasi mit Fotzelschnitte gegen die Verschwendung kämpfen. Ist nicht nur gut, sondern schmeckt auch gut.

Und das sind die Rezepte dazu – ohne Mengenangaben. Denn Resten kann man nicht aufs Gramm abmessen. Und das soll man auch nicht. Sonst, das garantieren wir, haben Sie sicher wieder zu viel übrig. Kochen Sie also kreativ, kochen Sie einfach und kochen Sie einfach mal Resten.

Oh, du göttliche Fotzelschnitte

Kennen die meisten noch von früher. Es ist simpel: Ein paar Scheiben altes Brot – ja, altes Brot, das ist besser als frisch gekauftes und eben auch sinnvoller – kurz in Milch einlegen, danach durch ein verrührtes Ei ziehen und das alles in der Pfanne mit ordentlich Butter oder Öl brutzeln lassen. Schliesslich Zucker und Zimt oder was eben beliebt drüber – und fertig. Süss und nahrhaft und vegetarisch dazu. Ein traditionelles Schweizer Resteessen, vom Militär noch gepflegt, im Haushalt aber zunehmend in Vergessenheit geraten. Schade. Vor allem ums weggeworfene Brot.

Vogelheu vom Baselbiet

Klingt für die deutschen Nachbarn ebenso lustig und vielleicht leicht anstössig wie Fotzelschnitte, ist aber ein Herbstklassiker, speziell auch unserer Region. Im Prinzip funktioniert Vogelheu ähnlich wie eine Fotzelschnitte, denn auch diese Apfel-und-Brot-Röschti entsteht aus altbackenem Brot. Das gilt es, in Streifen geschnitten, in Butter hellbraun zu rösten. Man gibt Apfel dazu, mischt Zucker darunter. Dann verrührt man Eier, Milch und noch mehr Zucker, giesst das zum Brot, reduziert die Hitze und lässt es unter Rühren stocken. Am Schluss kommt Zimt oder Zimtzucker drüber.

Milkenpastete: Die königliche Delikatesse

Pastetli kennt man noch. Die berühmte Pastetlifüllung mit Brätkügeli natürlich auch. Aber Milke? Das ist schampar aus der Mode gekommen. Denn Milke ist eine Innerei: Die Thymusdrüse des Kalbs. Die wandert mittlerweile nicht mehr in unsere Küche – sie ist also auch ein Rest der Schlachterei. Was für eine Verschwendung, denn sie gilt als Leckerei. Leider haben die Innereien an Ansehen verloren, man gruselt sich davor, eigentlich aus unerfindlichen Gründen, denn wir essen ja sonst auch genug Tier. Das Rezept ist natürlich etwas aufwändiger, aber schliesslich gilt dieses Pastetli auch als Delikatesse. Hier gibt es die Details dazu.

Risibisi – oder darfs sogar ein Pilaw sein?

Es muss ja nicht gleich so viel sein: Zubereitung von «Plov» in Usbekistan. ©Wikimedia/Ekrem Canli

Wieder mal zu viel Reis gemacht? Fürchterlich, wohin nur mit der Pampe? Sicher nicht wegwerfen. Wer mal in einem Lager war – ach was, jeder war mindestens schon mal in einem Schullager –, der kennt das Pilaw: Ein Reisgericht, mit frischem oder gewärmtem Reis, dem man allerhand Gemüse untermischen kann. Zum Beispiel Erbsen und Rüebli. Oder was sonst gerade noch übrig vom letzten Delikatessen-Essen übrig geblieben ist. Risibisi funktioniert übrigens ähnlich, mit Schinken, Erbsen, Parmesan, Risottoreis. Echt jetzt: Ein Grüsel ist, wer den Reis einfach wegwirft.

Ratatouille: Schlemmen wie im Trickfilm

Eintopfgerichte sind so alt wie die Menschheit. Seit der Erfindung des Feuers und seit der Mensch darauf gekommen ist, in erhitztem Wasser etwas zu garen, wird in einen Topf geworfen, was in einen Topf geworfen werden kann. Der Klassiker ist das Ratatouille, dieser wunderbare französische Eintopf aus Saisongemüse, der – richtig zubereitet – auch den Gastrokritiker zu Tränen des Glücks treibt. Zumindest im gleichnamigen Zeichentrickfilm, der vor einigen Jahren Erfolge feierte. Man nehme also das Gemüse, das noch geniessbare, vielleicht nicht mehr ganz knackige, aber dennoch feine, und tue es in einen Topf. Anbraten, fertig. Und siehe da: Man kann es auch einfrieren und über Wochen verteilt verzehren. Der Rezepte gibt es unendlich viele, die Grundlagen aber sind meist: Auberginen, Zwiebeln, Zucchetti, Tomaten, Pepperoni, Knoblauch, Kräuter der Provence. Anbraten, etwas schmoren, fertig. Wahlweise lässt sich ein Eintopf auch gut einkochen. Und das Wichtigste: Die Resten halten so lange, dass man sich noch tagelang schmackhaft davon ernähren kann.

Sie haben selber Restenrezepte?

Dann teilen Sie diese mit uns. Und mit unseren Lesern. Denn nichts steht der Kreativität mehr im Weg als Ideenlosigkeit – und nichts sorgt für mehr Verschwendung und Abfall als uninspiriertes und allzu bequemes Handeln. Posten Sie das Rezept in den Kommentaren oder schicken Sie es uns an go@barfi.ch.

