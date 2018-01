Basellandschaftliche Pensionskasse: Sehr gute Rendite im 2017 – höhere Deckungsgrade

So waren vor allem die Aktienanlagen ein wichtiger Treiber für ein sehr gutes Jahresergebnis. Die provisorische Vermögensrendite der BLPK für 2017 beträgt rund 8 Prozent (2016: 3.9 Prozent). Die definitive Rendite der BLPK wird im Februar 2018 vorliegen.

Diese positive Entwicklung des vergangenen Jahres trägt auch dazu bei, dass die einzelnen Vorsorgewerke der BLPK per Ende 2017 einen höheren Deckungsgrad aufweisen. Damit kön- nen in der Folge die Vorsorgewerke die Belastungen besser abfedern, welche sich durch die Senkung des technischen Zinssatzes von 3 Prozent auf 1.75 Prozent per 1. Januar 2018 ergeben.

Die BLPK wird Ende März 2018 das konsolidierte Jahresergebnis 2017 veröffentlichen.