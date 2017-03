Baselworld: Teure Uhren, edle Huren

Geld und Sex, das geht immer. Beides gewaltige Sehnsüchte des Menschen, Antriebsfedern genauso grosser wie übler Taten. Die Luxusmesse Basel World bringt die beiden Begierden in kurzer Zeit nah zusammen. Geld, wenn Uhren und Schmuck ausgestellt und gehandelt werden, das Business wird vornehm in Kabäuschen hinter gewaltigen Ständen getrieben. Sex, wenn das teure Dinner auf die edle Party folgt und eine sexy Begleitung einfach dazu gehört.

Die Baselworld hat den Ruf, nicht nur das Schmuckgeschäft zum Blühen zu bringen, sondern auch das Geschäft mit der Liebe und dem guten Aussehen. Escort-Agenturen sind jeweils schweizweit ausgelastet, wenn sich die Spitze der Uhrenbranche trifft, wenn Händler aus allen Kontinenten zusammentreffen. Und selbst wenn die Branche schwächelt, wenn es mal weniger Aussteller gibt wie im vergangenen Jahr: Das Geschäft mit der gekauften Begleitung läuft dennoch. Die hiesigen Bordelle florieren; einschlägige Lokale wie das «White Horse» im Kleinbasel sind ebenso ausgebucht wie die Hotels. Die Geschäftsleute, die es sich leisten können, suchen den Escort, die Begleitung. Schöne Stunden sind wichtiger als das schnelle Vergnügen. Schliesslich sind reisende Geschäftsleute grundsätzlich einsame Menschen, weit weg von Dubai, Hong Kong oder Miami.

Auch mit Hostessen wird verhandelt

Der Geschmäcker sind so unterschiedlich wie das Angebot vielfältig: Der eine bucht das Model über die Agentur, der andere baggert geradeheraus die hübsche Hostesse an. «Es kommt immer wieder vor, dass man direkt angegangen wird und jemand Geld für Sex bietet», sagt Martine, die schon ein paar Mal freundlich lächelnd die Gäste am Eingang zur Messehalle begrüsste. Martine studiert Wirtschaft an der Fachhochschule und könnte ebenso als Model durchgehen. Sie selbst sei nie auf die Angebote eingegangen. Aber es komme hie und da vor, dass ein Deal mit einer Hostesse zustande komme. Manchmal lockt das Date, manchmal nur das Geld.

Und Geld ist vorhanden. Ein Escort-Dienst kostet je nach Anbieter ab 400 Franken die Stunde aufwärts. Sex muss nicht immer dazu gehören und ist manchmal Verhandlungssache. So genannte «Overnight stays» sind teilweise als Set buchbar für vier- bis fünfstellige Beträge. Ganze Agenturen haben sich darauf spezialisiert, Männern aus verschiedensten Kulturen die richtige Begleitung zur Verfügung zu stellen. So etwa die Agentur «Jessica’s Escort» aus Zürich, die High-Class-Escorts anbietet. Es müssen aber nicht immer nur Frauen sein, auch Männer sind im «Begleitungs»-Geschäft tätig, wenn auch noch weitgehend in Unterzahl; das Kräfteverhältnis zur Luxusbranche ist praktisch umgekehrt.

Klarer Deal, einfache Lösung

©Flickr.com/Kenzie Saunders

So wischt man sich daher nicht auf Tinder die Finger wund und fürs Anmachen, Anbandeln und Ausführen fehlen die Zeit und Ortskenntnis. Da ist der klare Deal die einfachste Lösung: Möglichst stilvoll, elegant auch, und die Leistungen sind vereinbart. Mit Toleranzzonen im Kleinbasel hat das so viel zu tun wie ein Cheeseburger von McDonald’s mit einem Fünfgangmenü im «Trois Rois». Glücklich sind auch die Hotelbetreiber, während sich der unbedarfte Besucher wegen ausgebuchter Zimmer ganz schockiert auch mal in einem lokal bekannten Stundenhotel wiederfindet, wie die «bz Basel» und dann der «Blick» vor zwei Jahren gross berichteten.

Für Basel ist die kurze Blütezeit der Baselworld im Frühling eine mittelgrosse Ausnahmesituation. Die kleine Stadt am Rheinknie kennt «big glamourous business» nur in homoöpatischen Dosen, die Finanzwirtschaft ist wenig ausgeprägt präsent, und die stark florierende Pharma-Branche glänzt auch nicht gerade mit Glamour. Abwechslung bieten wirtschaftliche Gross-Events wie die Baselworld oder die Art Basel: Uhren, Schmuck und Kunst bringen eine Klientel in die Stadt, die sich der Basler wenig gewohnt ist. Beides sind Messen, die weit über die Nation und den Kontinent hinaus strahlen und eine internationale Kundschaft in solcher Dichte nach Basel bringen, die der Schweizer eher von den Finanz- und Luxuszentren Zürich oder Genf her kennt.

Nur ein verschämter Blick unter den Schleier

So ist der hiesigen Allgemeinheit der kurzzeitig gelebte Hedonismus auch nicht ganz geheuer. Jedes Jahr garnieren Medienberichte um Prostitution und Sex die Baselworld, es ist, als ob einmal im Jahr der Schleier dieses Geschäftsmodells angehoben und diskutiert werden darf. Dann schaut man aber doch immer ein wenig lüstern oder verschämt unter dessen Saum und empfindet die reine Existenz des Treibens als ebenso aufregend, wie die neusten Luxusmodelle von Blancpain, Omega oder Rolex. Beides liegt in dieser Ausprägung jenseits der Reichweite eines mittelständischen Alltags. Und beides liegt während der Messe zur Betrachtung weit offen. Es ist ein bisschen wie Fasnacht, einfach mit glitzernden Luxusgütern. In einer Umgebung wie aus einem dieser bilderbuchmässig klischierten Filme: Stramme Männer in teuren Anzügen, schöne Frauen mit tiefen Ausschnitten und überall Verschwendungssucht.

Sie ist die grosse Show des Patriarchalen, des gelebten Kräfteverhältnisses in einem Business, das auf eine äusserst zahlungskräftige Kundschaft abzielt. Der Handel beschränkt sich nicht auf einzelne Güter, er weitet sich auf sämtliche Dienstleistungen aus. High-End-Kapitalismus aus dem Bilderbuch, der die Touristikerherzen beflügelt, der Messe und damit auch Basel ein gutes Geschäft in allen artverwandten Branchen beschert. Die Baselworld ist trotz ihrer Dauer von wenigen Tagen ein massgeblicher Treiber des wirtschaftlichen Basel – und wo grosse Mengen an Geld fliessen, pulsiert auch das Lustzentrum. Die Dienstleister freuts; die Auslastung im Escort-Bereich sei auch dieses Jahr wieder sehr zufriedenstellend.