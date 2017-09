Basler Bürgerrat unverändert - erfolglose GB-Kampfkandidatur

Die Gefahr, dass Menschen an Tuberkulose erkranken, bleibt gross. Ein Forschungsteam am Schweizerischen Tropical- und Public Health-Institut (Swiss TPH) in Basel um den Zellbiologen Sébastien Gagneux untersucht Antibiotikaresistenzen gegen das Mycobacterium tuberculosis. Das Projekt ist Teil der interdisziplinären Forschungsinitiative SystemsX.ch. Ein neuer Dokumentarfilm dieser Swiss Initiative in Systems Biology gibt Einblick in die Arbeit im Sicherheitslabor des Swiss TPH.