Basler Regierung senkt Vergütungs- und Belastungszins

Der Kanton hat genug! Basler werfen pro Jahr tonnenweise Esswaren einfach in den Abfall

Das Brot ist schon einen Tag alt? Wäh! Sofort in den Abfall. Wir leben in Basel im Überfluss. Und werfen zu viele Speisen einfach weg: Rund 15 Prozent eines durchschnittlichen Bebbi-Sagg enthalten noch problemlos geniessbare Esswaren. Der Kanton will dieser Verschwendung jetzt sanft, aber bestimmt einen Riegel schieben.