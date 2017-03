Basler Trinkwasser geniesst hohes Vertrauen

Ausfälle beim Kreisel Dorenbach, neue Gleise für die Mittlere Brücke und Tramsperrung am Aeschengraben: Der Basler Baufrühling hat es in sich. Besonders fleissig sind die Basler Verkehrsbetriebe, sie wechseln gleich an mehreren neuralgischen Punkten die maroden Gleise aus.