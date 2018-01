Behinderungen wegen aktueller Unwetterlage bei unseren deutschen Nachbarn

Im Verlaufe des Abends des 15.01.2018 führten beginnende Niederschläge bei sinkender Schneefallgrenze zu Behinderungen. Am Vormittag des 16.01.2018 entwurzelten aufkommende Sturmböen insbesondere in Höhenlagen vereinzelt Bäume. Im Laufe des Tages kam es auch in den Niederungen zu Beeinträchtigungen. Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Geschehnisse:

Landkreis Lörrach (Bereich Lörrach):

- K 6344 Wittlingen: mehrere Tannen auf der Fahrbahn

- Nonnenholzstraße Weil am Rhein: großer Ast auf der Fahrbahn

- Zwischen Raich und Schwand Kl. Wiesental: mehrere Bäume auf der Fahrbahn

- Rheinfelden: mehrere Bauzäune auf der Straße

- K 6563 Tiefenstein und K 6333 LÖ-Adelhausen: Baum auf Fahrbahn Stadt Freiburg:

- K 9854 Bereich Gießhübel: Baum auf Fahrbahn

Landkreis Waldshut Tiengen:

- Verkehrsunfall mit beschädigtem Pkw nach Kollision mit umgestürztem Baum, Fahrer unverletzt

- Freiwillige Feuerwehr Jestetten rückte aus, um zwei entwurzelte Bäume von der K 6582 im Bereich der Römerbrücke/Jestetten zu entfernen. - Industriestraße in Waldshut-Tiengen: Windböe drückte einen Rollcontainer auf einen geparkten PKW, leichter Sachschaden

- L 160 Lauchringen: Baum auf Fahrbahn

- K 6544 Niederwihl-Schachen: Baum auf Fahrbahn; K 6589 Dogern: Baum fällt vor Auto