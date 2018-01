Charivari 2018: Zusatzvorstellung dank sehr gutem Vorverkauf (mit Videos)

Aus diesem Grund wird es am Nachmittag des 3. Februar eine Zusatzvorstellung geben. Tickets, auch für die Zusatzvorstellung, gibt es im Basel Tattoo Shop online oder an der Schneidergasse 27 oder per Telefon 061 266 10 00.

Die Premiere rückt näher und näher: Diese Woche begannen die Proben mit Cliquen und Guggemusiken. «Das Charivari ist dieses Jahr enorm baslerisch: die Themen und auch das Bühnenbild», sagt Programmchef Erik Juillard. Mehr wird aber nicht verraten, denn wie immer, lautet die Devise: Das Bühnenbild bleibt geheim.

Das Programm

Bekannte Basler Fasnachtsformationen wie die Basler Rolli Fasnachtsgesellschaft 1969, die Kleinbasler Guggenmusik Ohregribler oder der mehrstimmige Schnitzelbank d Gwäägi sorgen für fasnächtliche Unterhaltung am Charivari 2018. Die Pfyffergrubbe Spitzbuebe bietet mit ihren Piccoloklängen einen wahren Ohrenschmaus. Mathis Brenneis schlüpft in die Rolle des 'Blaggedde'-Verkäufers und präsentiert wiederum eine besondere Figur der Basler Fasnacht.

Ein Blick ins Programm zeigt: Für alle Fasnächtler ist etwas dabei. Und auch, dass dieses Jahr mehr «Raamestiggli» aufgeführt werden sollen. Ganze 13 sind dem Programm zu entnehmen. Colette Studer relativiert: «Ja, es sind mehr, jedoch sind es oft auch nur kleine Intermezzi, die in den nächsten Programmpunkt führen.» Eine weiter Neuerung ist, dass jedes Ensemblemitglied ein Solo-Stück hat.

Mit humorvollen, bissigen und besinnlichen Texten nimmt das Schauspiel-Ensemble in den «Raamestiggli» regionale und globale Themen aufs Korn und überzeugt mit ihrem ganzen Können. Neben dem Charivari-Newcomer, Luzerner Roger Wicki, setzt sich das Ensemble, unter der Leitung von Regisseurin und Schauspielerin Colette Studer aus den etablierten Kräften Mirjam Buess, Nico Jacomet, Tatjana Pietropaolo, Stephanie Schluchter und Martin Stich zusammen.

Ein kleiner Vorgeschmack wurde an der Medienkonferenz am 17. Januar präsentiert:

Zahlenspiel am Käppelijoch

Das Charivari-Team erlaubt sich dieses Jahr einen «kleinen Marketing-Gag», wie es Regisseurin Colette Studer nennt. Am Käppelijoch wird ein Charivari-Zahlenschloss angebracht. Jedes Programmheft zeigt auf der Frontseite eine andere Zahlenkombination. Die Besitzer des Hefts seien dann eingeladen ihre Kombination am Schloss auszuprobieren. Hat man Glück und das Schloss lässt sich öffnen, soll man dieses im Tattoo-Shop vorbeibringen und erhält dafür einen Gewinn. Was der Gewinn ist, wollten die Organisatoren nicht verraten.

