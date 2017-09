Der Kanton hat genug! Basler werfen pro Jahr tonnenweise Esswaren einfach in den Abfall

Ja, es ist eine Zumutung. Tonnenweise Nahrungsmittel werden täglich in Basel verkauft. Im Migros, Coop, Denner oder Quartierladen, egal, überall volle Körbe und Kühlschränke voller Esswaren. Und was machen wir damit? Wir essen nicht mal ansatzweise alles. In der Schweiz landen pro Jahr rund 2,5 Millionen Tonnen Esswaren einfach im Abfall. Das sind 2,6 Milliarden Kilogramm Lebensmittel. Oder 5,2 Milliarden Pfünderli Brot, wenn man so will.

In Basel bestehen rund 15 Prozent des Inhalts eines jeden Bebbi-Sagg aus eigentlich noch geniessbaren Lebensmitteln. Das ergaben Stichproben vom Kanton. Ein Tag altes Brot, etwa. Tomaten, die vielleicht nicht mehr knackig, aber für eine Sauce immer noch gut sind. Ein breites Sortiment an Fleischwaren, die übliche angebräunte Banane, Joghurt, das einen Tag über dem Ablaufdatum, aber immer noch problemlos geniessbar ist: Was wir verschwenden, ist der Wahnsinn. Wo das alles landet? Zu grössten Teilen der Kehrichtverbrennung.

Die reine Verschwendung: Gekauft und einfach weggeworfen

Berg aus Abfall im St. Johanns-Park in Basel nach einem Grillwochenende: Zu viel gekauft, alles übrige entsorgt. ©Keystone

Jetzt startet der Kanton erneut eine grössere Kampagne gegen die Verschwendungssucht. Und das wenige Tage, bevor wir ironischerweise über den Verfassungsartikel zur Ernährungssicherheit in der Schweiz abstimmen. Ab heute Dienstag informieren die Behörden mit Standaktionen darüber, wie weniger Nahrungsmittel weggeworfen werden können. Vom 19. bis 23. September stehen Fachleute auf dem Petersplatz und im Schützenmattpark und beraten Passanten, die es eigentlich ohnehin wissen müssten.

Denn «Food Waste» ist das Wort der Stunde, zu Deutsch: Essensverschwendung. Und das beschäftigt nicht nur die Behörden von Basel-Stadt. In Zürich gab es vorvergangenes Wochenende ganze Workshops zum Thema, es ging auch darum, wie schmackhaft die Wiederverwertung von Essensresten tatsächlich sein kann. «Riechen, anschauen und schmecken, lautet die Devise», schreibt denn auch das Basler Amt für Umwelt und Energie: «Geld sparen und erst noch der Verschwendung einen Riegel vorschieben, dazu kann jede und jeder beitragen.»

Das ehrliche Eingeständnis: Wir sind ziemlich verkommen

Ganz ehrlich, sowas landet sonst direkt im Basler Bebbi-Sagg: Impressionen vom «Foodsaver Jam» 2016 auf dem Basler Barfi. ©Keystone

In Basel existieren verschiedene Initiativen, die sich um das Thema bemühen. So gibt es im Gundeli seit wenigen Jahren das «Backwaren Outlet», wo altes Brot verkauft wird, das im Supermarkt nicht mehr gereicht würde, durchaus aber noch geniessbar ist. Dann gibt es auch die Organisation «Food Sharing», die Lebensmittel vor dem Wegwerfen rettet. Beide werden an den Ständen des Kantons präsent.

Tragisch ist nicht nur der Verschleiss, sondern dass er so normal ist. Wir erhalten scheinbar erst über Anglizismen wie «Food Waste», «Outlet» oder «Food Sharing» wieder einen emotionalen Zugang zum Thema. Angesichts des schieren Überflusses vorhandener, vorbereiteter und abgepackter Waren der Schnellverpflegung haben wir das Verhältnis zum Nahrungsmittelkonsum verloren. Die faule Stelle abschneiden und die Kartoffel dennoch verwenden? Ach was, im Supermarkt ist eh grad Aktion, weg mit dem angedätschten Zeug. In den Bebbi-Sagg, wo schon das harte Brot liegt.

Breaking News: Das beste Paniermehl ist altes Brot

Ein echtes Wienerschnitzel. Die Panade ist eigentlich auch nicht viel mehr als altes Brot. ©Keystone

Und schliesslich ist auch ein gewaltiger Kulturverlust, sich von der Restenverwertung abzumelden. Denn gerade in der traditionell landwirtschaftlich geprägten Schweiz hat Restenessen Tradition: Gratins, Eintöpfe, auch Wähen sind Traditionsgerichte, die Esswaren gesund aufbereiten. Ganz zu schweigen vom Innereien-Essen, das überhaupt nichts anderes ist, als die Vollverwertung des geschlachteten Tieres. Was essbar ist, soll auf den Teller. Nicht, was schön aussieht, steril verpackt ist oder ein noch gültiges aufgedrucktes Haltbarkeitsdatum hat.

Selbst beim Brot gibt es simple Möglichkeiten. Zum Beispiel Paniermehl raffeln. Aber dafür nimmt sich sowieso keiner mehr Zeit. Wieso Muskelkraft und wertvolle Minuten investieren, wenn man in der gleichen Zeit das Vorgefertigte im Laden kaufen kann, was erst noch mehr Glutamat und Konservierungsstoffe erhält? Man muss ja nicht gleich Mülltonnen durchwühlen und noch Essbares aussortieren, es reicht schon, normal einzukaufen und zu konsumieren. Und das heisst: So viel, wie man braucht und so viel, wie gesund ist. Sonst bleibt es bei den traurigen Rekordzahlen, die Basler Abfallkontrolleure jährlich feststellen müssen.

