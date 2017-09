Dorfkirche Kleinhüningen: Dramatisches zum Reformationsjubiläum

Lastwagen gerät in Brand – Belchentunnel gesperrt

Am Mittwoch, 06. September 2017, kurz vor 11.00 Uhr, geriet im Belchentunnel auf der Autobahn A2 Richtung Bern/Luzern ein Lastwagen in Brand. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Drei Personen wurden leicht verletzt.