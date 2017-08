Endlich, es ist so weit: Morgen geht die Mittlere Brücke auf

Seit knapp zwei Monaten war die Mittlere Brücke jetzt für den gesamten öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Umleitungen gingen quer durch die Stadt, ab morgen Montag kehrt endlich wieder Normalität ein. Das erste Tram, das über das brandneue Gleismaterial fährt, ist ein 14er-Tram, das vom Wiesenplatz her kommt und um 4.18 Uhr bei der Rheingasse Fahrgäste aufnimmt.

Die Erneuerung des Gleismaterials war arbeitsintensiv und zog sich auch durch die Greifengasse. Heute Sonntag werden die letzten Arbeiten an den Gleisen abgeschlossen. Ganz vorbei ist die Bauerei dann aber nicht: Während den kommenden Wochen und Monaten werden die Trottoirs der Greifengasse erneuert, sie erhalten die schönen Quarzsandsteinplatten, die jetzt schon die Innenstadt zieren.

Die nächste Behinderung folgt schon: Steinenberg im September

Und auch auf der Brücke wird noch weitergebaut. Dort findet nämlich die Verbreiterung der Trottoirs statt. Die Velofahrer hingegen dürfen sich freuen: Für sie ist die Mittlere Brücke dann ganz normal zugänglich. Das Basler Tiefbauamt schreibt, dass spätestens ab Oktober 2017 die beiden Trottoirs der Brücke wieder normal begehbar sind. In der Greifengasse verlegt das Tiefbauamt dann sogar bis Sommer 2018 in zwei Etappen die Quarzsandsteinplatten auf den Trottoirs.

Die grösste Verkehrsbehinderung bleiben aber die Gleissanierungsarbeiten während der vergangenen acht Wochen. Die weiteren Arbeiten werden sich nur noch teilweise auf den Verkehr auswirken. Insgesamt sind in Basel knapp 20 Prozent des gesamten Gleismaterials dringend sanierungsbedürftig, wie die BVB bereits zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt hatten. Als nächstes stehen die Arbeiten am Steinenberg an: In einem Monat werden deshalb alle Tramlinien während der Bauzeit aus der Innenstadt verbannt. Wie umgeleitet wird? Die BVB machen immer noch ein Staatsgeheimnis daraus – obwohl es in rund vier Wochen schon losgeht.

