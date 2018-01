Erfolgreicher Parteitag der CVP Basel-Landschaft

Am heutigen Parteitag der CVP Basel-Landschaft sprach sich die Parteibasis für die Fairness-Initiative, die Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in Regierungsrat und Bundesversammlung sowie für die Finanzordnung 2021 aus. Für die No Billag- Initiative, das Stimmrecht mit 16 und das Stimmrecht für Niedergelassene beschloss sie die Nein-Parole.