Erneuerung der Achse Basel – Riehen Grenze: Tiefbauamt erweitert Umleitungsroute

Tiefbauamt, BVB und IWB erneuern den Strassenbelag, die Tramgleise und die unterirdischen Leitungen auf der Achse Basel – Riehen Grenze (Eglisee bis Riehen Grenze). Damit der Durchgangsverkehr aus Deutschland künftig vermehrt über die Zollfreistrasse fährt, setzt das Tiefbauamt bei dieser Gelegenheit bis Ende 2018 verkehrsberuhigende Massnahmen um. In der Baselstrasse und in der Lörracherstrasse entsteht mehr Platz für Fussgängerinnen, Fussgänger und Velofahrende: Die Trottoirs werden breiter und in beide Fahrtrichtungen gibt es inkskünftig Velostreifen. Nach dem Ende der Bauarbeiten teilen sich Trams und Autos entlang der Lörracherstrasse die Fahrspur. Zudem werden 62 weitere Bäume gepflanzt. In der Aeusseren Baselstrasse baut das Tiefbauamt zusätzlich zur Sanierung noch bis 2021 streckenweise eine Grundwasserschutzwanne unter das Tramtrassee. Bei allen Haltestellen auf der Achse können Fahrgäste in Zukunft stufenlos in Tram und Bus einsteigen.

Diese Arbeiten benötigen Platz und nehmen Raum auf der Fahrbahn ein – bisher auf jener der Aeusseren Baselstrasse, ab dem 22. Januar auch auf jener der Baselstrasse. Der Autoverkehr in Richtung Basel wird von diesem Datum an aus Richtung Norden über die Inzlingerstrasse und die Schützengasse in den Eisenbahnweg gelenkt und führt danach über die bereits bewährte Umleitungsroute. In Richtung Riehen Grenze wird der Verkehr nicht umgeleitet. Flankierenden Massnahmen sorgen für die Sicherheit insbesondere der schwächeren Verkehrsteilnehmer und für einen Verkehrsfluss ohne Rückstau. Zu den Massnahmen gehören unter anderem eine temporäre Fussgängerampel, Umgestaltung oder Verlegung von Parkplätzen, geeignete Vortrittsregelungen und – wo nötig und sinnvoll – Verkehrswachen. Der Start der erweiterten Umleitung wird von einem Verkehrsmonitoring begleitet, damit falls notwendig zusätzliche Massnahmen ergriffen werden könnten.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird die erweiterte Umleitung bis in den späten Herbst 2018 notwendig sein. Aufgrund der Forderung des Riehener Gemeinderates, die einspurige Verkehrsführung entlang der Fondation Beyeler sowie die erweiterte Umleitung schnellstmöglich – idealerweise per Ende Schulsommerferien – zu beenden, prüfen die Projektpartner und der Bauunternehmer die Terminplanung nochmals. Sofern sinnvolle und verhältnismässige Beschleunigungsmassnahmen möglich sind, werden diese ergriffen.

Die bereits bewährte Umleitungsroute entlang der Bettingerstrasse, der Rudolf Wackernagel-Strasse, dem Kohlistieg und der Hörnliallee nach Basel dauert noch bis Ende 2019. Um die Quartiere vom morgendlichen Durchgangsverkehr freizuhalten, ist das Abbiegen in die Quartierstrassen ab der Bettingerstrasse und der Inzlingerstrasse von 6 Uhr bis 9 Uhr morgens nur für Zubringer, Velos und Mofas gestattet. Der Transitverkehr aus Richtung Lörrach wird grossräumig auf die Zollfreistrasse umgeleitet. Seit Beginn der Umleitung Anfang 2017 fahren vom Zoll Lörracherstrasse 35 Prozent weniger Autos nach Riehen. In der Weilstrasse in Richtung Deutschland beträgt die Abnahme 20 Prozent.

Für Velofahrende ist die Baselstrasse in Fahrtrichtung Basel zwischen Inzlingerstrasse und Gartenstrasse ebenfalls gesperrt. Sie gelangen in diesem Abschnitt via Inzlingerstrasse und Rössligasse in die Baselstrasse. Die beiden offiziellen riehener Velorouten „Am Mühleteich-Beyelerwegli-Bachtelenwegli-Brühlmattweg (oder Lange Erlen)“ sowie „Lettackerweg-Steingrubenweg-Spittelerwegli-Eisenbahnweg (oder Bahnhofstrasse oder Dorfzentrum)“ sind weder von den Bauarbeiten noch von der Verkehrsumleitung betroffen. Je nach Bauphase sind auf der ganzen weiteren Achse alternative Velorouten ausgeschildert. Fussgängerinnen und Fussgänger können sämtliche Erneuerungsarbeiten der Achse Basel – Riehen Grenze in beide Richtungen frei passieren. Die Tramlinien 2 und 6 fahren in der Aeusseren Baselstrasse weiterhin auf einem Gleis in beide Richtungen.