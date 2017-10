Fünf Tote bei Wohnhaus-Brand im Elsass

Was immer in Basel an Tramschienen nicht niet- und nagelfest ist, wird und wurde in eine Baustelle verwandelt. Im Wallis, wie in anderen Schweizer Kantonen laufen erfolgreiche Versuche ohne Lenker im Führerstand. Die Digitalisierung frisst unsere Chaffeure. Höchste Zeit also heute noch Tramführer/in zu werden. Ein Sitzplatz in der vordersten Reihe, tolle Aussicht, Schallschutz gegen den Lärm der Mitfahrenden, spezielle Vortrittsrechte: Das sind nur ein paar der Vorteile, die sie in diesem Beruf geniessen können.