Gare du Nord eröffnet 17. Saison mit «Lamento»

Die Opern «Orfeo» von Monteverdi und «Luci mie traditrici» des zeitgenössischen Komponisten Salvatore Sciarrino werden ineinander verschränkt und durch einen neuen Epilog von Sciarrino ergänzt. «Lamento» ist eine Koproduktion mit der Schola Cantorum Basel und der Hochschule für Musik Basel (Musikhochschulen FHNW) anlässlich des 150. Jubiläums der Musik-Akademie Basel. Es spielen und singen u.a. Ulrike Hofbauer (Sopran) und Kai Wessel (Countertenor) sowie Studierende der Musik-Akademie Basel. Es sind zwei Kammerorchester – eines für Alte und eines für Neue Musik – beteiligt: das Ensemble ad astra der Schola Cantorum Basiliensis unter der Leitung von Giorgio Paronuzzi und das Ensemble Diagonal der Hochschule für Musik Basel unter der Leitung von Jürg Henneberger. Regie führt Désirée Meiser.

«Musiktheaterformen»

Facetten des aktuellen Musiktheaters in Präsentation und Gespräch Was sind die Ingredienzien für spannendes Musiktheater? In dieser Spielzeit werden acht höchst unterschiedliche Musiktheaterproduktionen aus den Bereichen Kammeroper, instrumentales Theater, Théâtre musical und experimentelles Musiktheater präsentiert. An drei Abenden bittet der Musikwissenschaftler Roman Brotbeck in der Reihe «Pot au feu» nach der Aufführung zu Tisch in die Bar du Nord. Bei Suppe und Wein geht es um Fragen, Eindrücke und um eine Auseinandersetzung mit der jeweiligen musiktheatralischen Form.

«Route des Voix»

Eine vokale Pilgerreise durch die Saison 2017/18 Die Reihe «Route des voix» beleuchtet in zwölf Konzerten die schillernden Facetten der menschlichen Stimme, quer durch die Stilarten des Gesangs und der Voice Performance.

«Von Zeit zu Zeit»

Musikalische Gedankengänge zwischen Mittelalter und Gegenwart Die Reihe «Von Zeit zu Zeit» widmet sich dem Spannungsfeld zwischen Alter und Neuer Musik und kreiert erstaunliche musikalische Zusammenhänge.

«Promenaden»

Belcea Quartet Kammermusikreihe in Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester Basel Das Sinfonieorchester Basel und Gare du Nord laden zu musikalischen Spaziergängen am Sonntagmorgen ein. Das Belcea Quartet spielt Werke von Beethoven, Haydn und Ligeti.