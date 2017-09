Gold für Michel Stalder in Rapperswil und viele weiter Medaillen für die Wildcats

In Locarno und in Yverdon-les-Bains gabs weitere Erfolge zu feiern: Alexa Magallon wurde in der Sprint Distanz tolle Dritte in ihrer Alterskategorie. Daneben erkämpften sich die Wildcats in der Youth und Junior League beachtliche Resultate. Zu guter letzt war auch William Barner, einer der jüngsten Wildcats, erfolgreich am Nicola Spirig Kids Cup in Locarno: Er gewann in der Alterskategorie 8-9 jährige die Silbermedaille.