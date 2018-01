Gründung Personenkomitee «Ja zur gemeinsamen Spitalgruppe»

Ab sofort müssen Sie sich ganz genau überlegen, wie Sie Ihr Gepäck organisieren. Denn seit dem 15. Januar gelten bei Ryanair neue, verschärfte Regeln. Wer heute mit mit der irischen Fluggesellschaft von Basel nach London oder morgen nach Dublin fliegen will, tut gut daran sich zu überlegen, was er in die Kabine mitnehmen möchte. So ziemlich alles ist seit dieser Woche verboten.