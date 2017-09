Hintermann und Tondi per sofort zurückgetreten

Sie finden uns zwar unfreundlich, aber immerhin: In der Schweiz fühlen sich Expats am sichersten

Schweizer sind unfreundlich, reserviert und distanziert. Zumindest finden das ausländische Fachkräfte in der Schweiz, wie eine Umfrage zeigt. Auf einer Rangliste von Zielländern rangierte die Schweiz deshalb im letzten Jahr gerade so im Mittelfeld. Doch 2017 machte die Schweiz vier Ränge gut. Denn: Nirgendwo fühlen sich die Expats so sicher wie hierzulande.