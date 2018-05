Hollywood kommt nach Basel: 10 Jahre Gässli Film Festival

Es war eine durchorganisierte und inszenierte Medienkonferenz. Sie fand im neuen «Basler Filmhaus» im Gerbergässlein statt. Genau, das Gässli Film Festival hat jetzt eine Adresse mitten in der Stadt. «Im Fokus steht dabei die nachhaltige Unterstützung der Nachwuchsförderung in Form von Kreativateliers, Videobearbeitungsstationen, einem Filmmuseum und sogar einer Künstlerresidenz», sagt Giacun Caduff, Direktor des Festivals. Zum zehnten Mal findet es bereits statt und zum Geburtstag schenkt sich das Festival eine längere Laufzeit, anstelle von drei dauert es neu sieben Tage.

Weltpremiere in Basel

Nach diesem Start mit vielen Neuheiten folgte die nächste Überraschung. Im hinteren Teil des Hauses ist ein kleines Kinoeingerichtet. Dort wird der Ehrengast und Jurypräsident mit einem kleinen Film vorgestellt: Es ist Hollywood-Regisseur Frank Coraci. Sagt Ihnen der Name nicht viel? Nicht schlimm. Einige Filme kennen Sie bestimmt: Den grossen Durchbruch hatte er mit «Wedding Singer» mit Drew Barrymoore und Adam Sandler. Seine Filmographie umfasst auch die Neuverfilmung von «In 80 Tagen um die Welt», der «Zoowärter» und «Urlaubsreif». Hollywood pur also im Gerbergässlein. Während des Gässli Film Festivals kommt es wahrscheinlich gar zu einer Weltpremiere: Frank Coraci wird voraussichtlich seinen neuen Film zum ersten Mal in Basel zeigen.

Weiter ging es mit einer Führung durch das Filmhaus. Im Dachstock befinden sich die Büros, im Stock darunter sind die Gästezimmer, inklusive Küche. Filmplakate, Schriftzüge geben das Thema an, nämlich: Film!

«And the Basil goes to....»

Filmreif war auch die Enthüllung der Gässli Filmtrophäe, dem «Basil». Hinter einem schwarzen Vorhang, wie ein Filmstar beleuchtet, wartete «Basil» auf seine Vorstellung. Der goldene Basilisk wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt.

Im Anschluss an die Medienkonferenz wurde «Basil» im Brunnen der Gerbergasse getauft - ebenfalls filmreif: Ein als Geistlicher verkleideter Mann tauchte auf und die Trophäe auf den Namen «Basil». Die Wahl fiel auf diesen Brunnen, weil der Legende nach noch immer ein Basilisk darin wohnt.