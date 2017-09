Kampagnenstart im Kanton-Baselland «Einfach Besser- Jetzt!»

Ein Zehntel aller in der Schweiz lebenden Personen haben Probleme mit alltäglichen Dingen wie Schreiben, Lesen und Rechnen. Eine schweizweite Kampagne informiert und sensibilisiert für diese Problematik.

800'000 Personen in der Schweiz können beispielsweise diesen und andere Texte nicht verstehen. Die normalerweise in der obligatorischen Schulzeit erworbenen sogenannten Grundkompetenzen bilden die Voraussetzung für die Teilnahme am sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Leben.

Für die Betroffenen kommt es oft zu unangenehmen Situationen. Mit einer grossen Kampagne möchte das SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) und die IKW (Interkantonale Konferenz für Weiterbildung) zusammen mit den Kantonen auf die Problematik von mangelnden Grundkompetenzen aufmerksam machen und damit den Betroffenen Hilfe anbieten. Grundlage für die Förderung von Grundkompetenzen ist die Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Weiterbildung und der Verordnung über die Weiterbildung. Der Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, den Erwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener zu fördern.

Start der Kampagne – schweizweit und im Kanton-Basellandschaft

Die schweizweite Kampagne „Einfach Besser!“ unterstützt die Umsetzung des Weiterbildungsgesetztes, indem sie die Bevölkerung und die Betroffenen über die Problematik von mangelnden Grundkompetenzen informiert und sensibilisiert. Ziel davon ist es, betroffene Personen zum Besuch von Lernangeboten zu motivieren.

Im Kanton Basel-Landschaft läuft die Kampagne unter dem Motto „Einfach Besser Jetzt!“ mit Start am 8. September im Dreispitz Areal Münchenstein (Oslo Studios). Als erstes Lernangebot im Rahmen der kantonalen Förderung von Grundkompetenzen wird das Lernzentrum in der Kantonsbibliothek in Liestal am 9.September eröffnet.

Kampagnenstart BL am 8. September 2017, 18–20 Uhr

OSLO STUDIOS, Oslo-Strasse 2, Dreispitz, Münchenstein