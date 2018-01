Kollision zwischen zwei Personenwagen – Polizei sucht Zeugen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 46-jähriger Per-sonenwagenlenker von Arlesheim herkommend auf der Tramstrasse in Fahrtrichtung Mün-chenstein. Gleichzeitig fuhr eine 75-jährige Fahrzeuglenkerin vom Lehenrain herkommend in Richtung Tramstation „Münchenstein Dorf“. In der Folge kam es auf der Kreuzung Tramstras-se/Lehenrain zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sach-schaden.

Da der Unfallhergang nicht restlos geklärt ist, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen.

Sachdienliche Angaben sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35.